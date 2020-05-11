Microsoft создаст центр обработки данных в Италии

Об этом сообщает Reuters.

Новый центр обработки данных Microsoft будет создан возле Милана в рамках пятилетнего инвестиционного плана. Он будет использоваться для предоставления доступа к облачным сервисам для малых и средних предприятий, пишет regnum.ru.

Аналитики ожидают быстрого роста рынка облачных технологий в Италии в ближайшие годы. Ранее в мае центр обработки данных в Милане открыл один из главных конкурентов Microsoft в этой области — американская компания Amazon. Также развитием облачных технологий в рамках сотрудничества с местным оператором Telecom Italia занимается ещё одна компания из США - Google.