Microsoft создаст центр обработки данных в Италии

Понедельник, 11 Май 2020 Италия Италия

Microsoft создаст центр обработки данных в Италии

Американская компания Microsoft создаст первый центр обработки данных в Италии в рамках инвестиционного плана на 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Новый центр обработки данных Microsoft будет создан возле Милана в рамках пятилетнего инвестиционного плана. Он будет использоваться для предоставления доступа к облачным сервисам для малых и средних предприятий, пишет regnum.ru.

Аналитики ожидают быстрого роста рынка облачных технологий в Италии в ближайшие годы. Ранее в мае центр обработки данных в Милане открыл один из главных конкурентов Microsoft в этой области — американская компания Amazon. Также развитием облачных технологий в рамках сотрудничества с местным оператором Telecom Italia занимается ещё одна компания из США - Google.

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