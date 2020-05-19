МИД Италии: с 3 июня страна готова принимать туристов

Об этом заявил в понедельник, 18 мая, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Передвижение между регионами страны также будет разрешено, все предприятия сферы туризма получат возможность работать при условии соблюдения санитарных норм, отдых для туристов будет вполне безопасным, отметил Ди Майо, пишет regnum.ru.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 17 мая, умерли 31 908 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 145. Днем ранее показатель увеличился на 153. Выздоровели 125 176 человек, за день этот показатель увеличился на 2366 (днем ранее — на 2605). Число подтвержденных носителей увеличилось на 675 (днем ранее — на 875). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 225 435. В настоящее время заражены 68 361 человек — на 1836 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более двух недель.