Мигрант в Италии спас выпавшего из окна ребенка

Это случилось в Казальмайокко (Лоди). Мальчика спас двадцатилетний Анхель Михаэль Варгас Фернандес, иммигрант из Аргентины, который поймал падающего мальчика. Дословно имя мужчины означает «ангел».

Молодой человек, который работает на автомойке, расположенной напротив дома, где живет мальчик, увидел, что ребенок перелез через балкон. Он немедленно пригнал фургон, который только что вымыл, под балкон, чтобы забраться на него и приблизиться к ребенку.

Затем, однако, ребенок переместился и, пока он падал, молодой человек прыгнул с фургона, поймав его на лету и тоже упав на землю, сообщает euromag.ru.

Оба – спасенный малыш и его спаситель – были доставлены в больницу Виццоло Предабисси (Милан), но их жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Лоди завела дело на членов семьи ребенка. Согласно полученным свидетельствам, ребенок, фактически, находился один в квартире на момент падения.