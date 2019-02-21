Мигранты требуют от Италии компенсации

Четверг, 21 Февраль 2019 Италия Италия

Мигранты требуют от Италии компенсации

Министр внутренних дел пообещал «отправить им шоколадку».

Нелегальные мигранты, после долгих переговоров допущенные на территорию Италии для дальнейшей отправки в другие страны, намерены потребовать компенсации за временное лишение свободы, передает информагентство ANSA в четверг, 21 февраля.

Ответчиками мигранты, точнее их юридические консультанты, назвали главу МВД Маттео Сальвини и премьер-министра Джузеппе Конте. Сумма иска находится в диапазоне от 41 до 72 тысяч евро.

Правительство Италии с лета 2018 года не впускает корабли с нелегальными мигрантами в порты страны. Несколько раз по разным причинам были сделаны исключения, пишет regnum.ru.

Сальвини в своем комментарии к этой новости отметил, что никаких компенсаций мигранты не получат: «Вечеринка закончилась. Я пришлю им шоколадку».

Наблюдатели в свою очередь отмечают, что действия «помощников» нелегальных мигрантов из числа «общественных организаций» нанесут мигрантам только вред: после таких исков корабли перестанут впускать уже без всяких исключений.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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