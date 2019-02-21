Мигранты требуют от Италии компенсации

Нелегальные мигранты, после долгих переговоров допущенные на территорию Италии для дальнейшей отправки в другие страны, намерены потребовать компенсации за временное лишение свободы, передает информагентство ANSA в четверг, 21 февраля.

Ответчиками мигранты, точнее их юридические консультанты, назвали главу МВД Маттео Сальвини и премьер-министра Джузеппе Конте. Сумма иска находится в диапазоне от 41 до 72 тысяч евро.

Правительство Италии с лета 2018 года не впускает корабли с нелегальными мигрантами в порты страны. Несколько раз по разным причинам были сделаны исключения, пишет regnum.ru.

Сальвини в своем комментарии к этой новости отметил, что никаких компенсаций мигранты не получат: «Вечеринка закончилась. Я пришлю им шоколадку».

Наблюдатели в свою очередь отмечают, что действия «помощников» нелегальных мигрантов из числа «общественных организаций» нанесут мигрантам только вред: после таких исков корабли перестанут впускать уже без всяких исключений.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.