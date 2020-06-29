Мигранты всё реже просят убежище в Италии

Понедельник, 29 Июнь 2020 Италия

Мигранты всё реже просят убежище в Италии

По данным за 2019 год, Италия, впервые за пять лет, не вошла в первую пятерку стран, где мигранты чаще всего рассчитывают получить убежище.

В 2019 году было подано 43 770 заявок на получение убежища в Италии, что на 27% меньше показателей 2018 года. Снижение показателей может быть связано с жесткой миграционной политикой Италии во время пребывания в коалиции «Лиги» Маттео Сальвини.
Чаще всего в 2019 году мигранты просили убежища в Германии (165 615 заявок), Франции (128 940), Испании (117 795), Греции (77 275) и Великобритании (44.835).

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