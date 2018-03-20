Миккике избран главой чемпионата Италии по футболу
Гаэтано Миккике избран новым президентом итальянской Серии А.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии (FIGC).
Отмечается, что за 68-летнего бизнесмена проголосовали все 20 клубов, которые выступают в высшем дивизионе страны.
В марте 2017 года этот пост покинул Маурицио Беретта, временно исполняющим обязанности был руководитель Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, пишет russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» переименует тренировочную базу в честь скончавшегося футболиста Астори.
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