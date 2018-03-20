Миккике избран главой чемпионата Италии по футболу

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии (FIGC).

Отмечается, что за 68-летнего бизнесмена проголосовали все 20 клубов, которые выступают в высшем дивизионе страны.

В марте 2017 года этот пост покинул Маурицио Беретта, временно исполняющим обязанности был руководитель Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» переименует тренировочную базу в честь скончавшегося футболиста Астори.