Миккике избран главой чемпионата Италии по футболу

Вторник, 20 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Миккике избран главой чемпионата Италии по футболу

Гаэтано Миккике избран новым президентом итальянской Серии А.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии (FIGC).

Отмечается, что за 68-летнего бизнесмена проголосовали все 20 клубов, которые выступают в высшем дивизионе страны.

В марте 2017 года этот пост покинул Маурицио Беретта, временно исполняющим обязанности был руководитель Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» переименует тренировочную базу в честь скончавшегося футболиста Астори.

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