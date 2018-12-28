"Милан" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Италии

Пятница, 28 Декабрь 2018 Италия Италия

Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Фрозиноне" в выездном матче 18-го тура чемпионата Италии.

Встреча, состоявшаяся во Фрозиноне, завершилась со счетом 0:0, пишет РИА Новости.

"Милан", безвыигрышная серия которого достигла четырех матчей (три ничьи и одно поражение), с 28 очками занимает пятое место в чемпионате. "Фрозиноне", одержавший всего одну победу, с 10 очками находится в зоне вылета из серии A, располагаясь на предпоследней, 19-й строчке.

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