"Милан" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Италии

Встреча, состоявшаяся во Фрозиноне, завершилась со счетом 0:0, пишет РИА Новости.

"Милан", безвыигрышная серия которого достигла четырех матчей (три ничьи и одно поражение), с 28 очками занимает пятое место в чемпионате. "Фрозиноне", одержавший всего одну победу, с 10 очками находится в зоне вылета из серии A, располагаясь на предпоследней, 19-й строчке.