Милан признан лучшим городом Италии по качеству жизни
Эксперты ведущего итальянского делового издания Il Sole 24 Ore в опубликованном в понедельник, рейтинге признали Милан лучшим городом страны по качеству жизни.
Деловая столица страны заняла первое место в рейтинге второй раз подряд.
Из крупных населенных пунктов Италии в первой десятке рейтинга — еще два северных города, Триест и Тревизо, пишет regnum.ru.
Несколько улучшились позиции Рима и Неаполя, однако оба этих города по-прежнему располагаются в нижней части списка.