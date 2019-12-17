Милан признан лучшим городом Италии по качеству жизни

Деловая столица страны заняла первое место в рейтинге второй раз подряд.

Из крупных населенных пунктов Италии в первой десятке рейтинга — еще два северных города, Триест и Тревизо, пишет regnum.ru.

Несколько улучшились позиции Рима и Неаполя, однако оба этих города по-прежнему располагаются в нижней части списка.