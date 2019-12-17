Милан признан лучшим городом Италии по качеству жизни

Вторник, 17 Декабрь 2019 Италия Италия

Милан признан лучшим городом Италии по качеству жизни

Эксперты ведущего итальянского делового издания Il Sole 24 Ore в опубликованном в понедельник, рейтинге признали Милан лучшим городом страны по качеству жизни.

Деловая столица страны заняла первое место в рейтинге второй раз подряд.

Из крупных населенных пунктов Италии в первой десятке рейтинга — еще два северных города, Триест и Тревизо, пишет regnum.ru.

Несколько улучшились позиции Рима и Неаполя, однако оба этих города по-прежнему располагаются в нижней части списка.

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