«Милан» просмотрит Головина в матчах ЧМ-2018

Понедельник, 11 Июнь 2018 Италия Италия

«Милан» просмотрит Головина в матчах ЧМ-2018

Представители футбольного клуба «Милан» просмотрят полузащитника ЦСКА и российской сборной Александра Головина в матче открытия чемпионата мира 2018 года между командами России и Саудовской Аравии.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли прилетят в Россию для просмотра нескольких матчей ЧМ-2018. Одна из их целей - просмотр и оценка действий российского полузащитника.

Гаттузо и Мирабелли посетят матчи Испания - Поругалия (15 июня), Аргентина - Хорватия (16 июня), Германия - Мексика (17 июня), Бельгия - Панама (18 июня) и Колумбия - Япония (20 июня).

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