Минфин Италии решил пересмотреть прогноз роста ВВП страны

Пятница, 05 Апрель 2019 Италия Италия

Минфин Италии решил пересмотреть прогноз роста ВВП страны

Министерство финансов Италии собирается ухудшить свой прогноз роста экономики страны на этот год.

По данным источников агентства Bloomberg, итальянский Минфин теперь ожидает, что ВВП страны увеличится всего лишь на 0,1%, тогда как предыдущий прогноз правительства предусматривал экономический рост на 1%, сообщает rosbalt.ru.

При этом новая оценка соответствует последнему опросу аналитиков, проведенному Bloomberg.

Напомним также, что экономика Италии по итогам IV квартала 2018 года потеряла 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, когда ВВП страны уменьшился на аналогичную величину. Таким образом, Италия оказалась в технической рецессии, когда экономический спад фиксируется два квартала подряд. При этом в годовом сопоставлении ВВП страны не изменился. В целом за 2018 год итальянская экономика прибавила 0,9% к предыдущему году (после роста на 1,6% в 2017-м).

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