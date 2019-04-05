Минфин Италии решил пересмотреть прогноз роста ВВП страны

По данным источников агентства Bloomberg, итальянский Минфин теперь ожидает, что ВВП страны увеличится всего лишь на 0,1%, тогда как предыдущий прогноз правительства предусматривал экономический рост на 1%, сообщает rosbalt.ru.

При этом новая оценка соответствует последнему опросу аналитиков, проведенному Bloomberg.

Напомним также, что экономика Италии по итогам IV квартала 2018 года потеряла 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, когда ВВП страны уменьшился на аналогичную величину. Таким образом, Италия оказалась в технической рецессии, когда экономический спад фиксируется два квартала подряд. При этом в годовом сопоставлении ВВП страны не изменился. В целом за 2018 год итальянская экономика прибавила 0,9% к предыдущему году (после роста на 1,6% в 2017-м).