Министр экономики Италии обещал не отменять пособие для малоимущих

При этом он допустил некоторую модификацию правил выплаты пособия.

Выплаты были введены в 2019 году по инициативе входящей в состав двух последних коалиций популистской партии «Движение 5 звезд», пишет regnum.ru.

Правила предполагают, что каждый гражданин страны, чей доход менее 780 евро в месяц (с учетом 280 евро расходов на жильё), может рассчитывать на «доплату» из бюджета.

Популисты по-прежнему входят в состав правительства, поэтому наблюдателей не удивляет, что эта мера будет сохранена — в отличие от снижения пенсионного возраста, которое было утверждено по инициативе тогдашних партнеров популистов — «Лиги» и которое в ближайшее время будет отменено.