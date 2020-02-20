Министр экономики Италии обещал не отменять пособие для малоимущих

Четверг, 20 Февраль 2020 Италия Италия

«Пособие по гражданству» в Италии не будет отменено, заявил в среду, 19 февраля, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

При этом он допустил некоторую модификацию правил выплаты пособия.

Выплаты были введены в 2019 году по инициативе входящей в состав двух последних коалиций популистской партии «Движение 5 звезд», пишет regnum.ru.

Правила предполагают, что каждый гражданин страны, чей доход менее 780 евро в месяц (с учетом 280 евро расходов на жильё), может рассчитывать на «доплату» из бюджета.

Популисты по-прежнему входят в состав правительства, поэтому наблюдателей не удивляет, что эта мера будет сохранена — в отличие от снижения пенсионного возраста, которое было утверждено по инициативе тогдашних партнеров популистов — «Лиги» и которое в ближайшее время будет отменено.

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