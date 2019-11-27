Министр обороны Италии заявил об абсолютной необходимости НАТО

Среда, 27 Ноябрь 2019 Италия Италия

Министр обороны Италии заявил об абсолютной необходимости НАТО

Министр обороны Лоренцо Гуэрини заявил, что НАТО абсолютно необходима стране, особенно в обеспечении безопасности в районе Средиземного моря.

"Усилия по укреплению Европы связаны с со стратегическими отношениями ЕС и НАТО. Трансатлантический альянс для моей страны необходим, абсолютно важная отправная точка, чтобы бороться со злоупотреблениями. Мы хотим, чтобы НАТО и дальше предпринимала усилия в решении стоящих перед ней задачей, круглосуточно была на страже", - заявил он, выступая на Берлинской конференции по безопасности.

Он отметил в этом контексте, что ЕС и НАТО должны работать систематически над разрешением вызовов и "не ждать". Итальянский министр подчеркнул особую важность работы альянса на южном направлении, в частности, в Средиземном море, "где необходимо выстраивать новые потенциалы в рамках обороны, решать институциональные вопросы, быть прагматичным и действовать с прицелом на долгосрочную перспективу в партнерстве с заинтересованными лицами". Также министр призвал активно работать на Балканах, пишет РИА Новости.

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