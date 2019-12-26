Министр образования Италии подал в отставку

Четверг, 26 Декабрь 2019 Италия Италия

Министр образования Италии подал в отставку

Письмо с прошением о своей отставке передал главе итальянского правительства министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти.

Об этом 26 декабря сообщает новостной канал Rai News 24.

По данным источника, в качестве причины отставки Фиорамонти называет нехватку финансирования учреждений образования — университетов и школ.

Также напоминается, что подавший в отставку министр грозил сделать это в случае, если в бюджете Италии на следующий год не будет заложены 3 млрд евро на статью расходов «образование». Финансовый документ был одобрен в начале недели, и требуемые министром средства на образование в нём изысканы не были, пишет regnum.ru.

Кроме этого, не исключается возможность того, что представляющий дну из правящих партий — «Движение «5 звезд», Лоренцо Фиорамонти выйдет из неё и создаст собственную.

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