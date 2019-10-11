Министр сельского хозяйства Италии зовет молодежь в деревню

Пятница, 11 Октябрь 2019 Италия Италия

Министр сельского хозяйства Италии зовет молодежь в деревню

Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова пригласила безработных молодых людей «вернуться к земле» и к занятию сельским хозяйством.

На фоне высокой молодежной безработицы в сельском хозяйстве Италии слишком мало молодежи, к примеру, главами лишь 8% сельхозпроизводств являются граждане моложе 40 лет, отметила она.

По данным экспертов, от 25% до 30% граждан Италии в возрасте от 15 до 30 лет (более 2 миллионов человек) не учатся и не работают, пишет regnum.ru.

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