Министр сельского хозяйства Италии зовет молодежь в деревню

На фоне высокой молодежной безработицы в сельском хозяйстве Италии слишком мало молодежи, к примеру, главами лишь 8% сельхозпроизводств являются граждане моложе 40 лет, отметила она.

По данным экспертов, от 25% до 30% граждан Италии в возрасте от 15 до 30 лет (более 2 миллионов человек) не учатся и не работают, пишет regnum.ru.