Минувший год стал самым жарким в Италии более чем за 200 лет

Прошлый год побил рекорд как наиболее жаркий за последние два века в Италии. Такие данные распространили Институт по изучению атмосферы и Национальный совет по исследованиям.

Как отмечается в их докладе, Италия относится к странам, где рост температур выше по сравнению со средним потеплением в мире. "Температура воздуха на территории Апеннин начала подниматься в 1980-х годах, и эта тенденция продолжается. Так, из 30 наиболее жарких лет, начиная с 1800 года, 25 приходятся на период после 1990 года", - говорится в докладе.

Согласно метеорологическим наблюдениям, в 2018 году средний показатель температуры поднялся на 1,58 градуса, что стало выше предыдущего рекорда в 2015 году, когда был зарегистрирован рост на 1,44 градуса. В минувшем году лишь два месяца - февраль и март - не отличались ростом температуры. В феврале она даже была несколько ниже средних показателей, а на протяжении девяти месяцев в среднем температурная норма была превышена более чем на один градус. Апрель стал самым жарким за последние 30 лет, когда средняя температура была выше сезонного показателя на 3,5 градуса, пишет ТАСС.

"Италия - яркий пример процесса климатических изменений, - говорят специалисты. - И в наибольшей степени от этих феноменов страдает экология, а также сельское хозяйство". По данным ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, в 2018 году ущерб от засух, наводнений и неожиданных заморозков составил не менее €1,5 млрд.

При этом отмечается, что минувший год был особенно жарким во Франции, Швейцарии, Германии и Австрии, где также были зафиксированы исторические температурные максимумы.