Минздрав Италии призывает оставаться дома из-за аномальной жары

Согласно прогнозу, в среду температура от 34 до 37 градусов ожидается в Больцано, Брешии, Флоренции, Перудже и Турине. А в четверг красный уровень распространится ещё на 8 городов – предупреждение будет действовать, в том числе в Риме, Болонье, Вероне и Генуе, пишет napoli1.com.

Radiovesti.ru сообщает, что власти призывают соблюдать меры предосторожности – по возможности оставаться дома, пить больше воды, чаще принимать душ и ограничить физические нагрузки. Это вторая волна аномальной жары в Европе в этом сезоне. В конце июня во Франции воздух прогревался до рекордных 46 градусов.