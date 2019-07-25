Минздрав Италии призывает оставаться дома из-за аномальной жары

Четверг, 25 Июль 2019 Италия Италия

Минздрав Италии призывает оставаться дома из-за аномальной жары

Минздрав Италии объявил наивысший – красный – уровень погодной опасности из-за жары в пяти городах страны.

Согласно прогнозу, в среду температура от 34 до 37 градусов ожидается в Больцано, Брешии, Флоренции, Перудже и Турине. А в четверг красный уровень распространится ещё на 8 городов – предупреждение будет действовать, в том числе в Риме, Болонье, Вероне и Генуе, пишет napoli1.com.

Radiovesti.ru сообщает, что власти призывают соблюдать меры предосторожности – по возможности оставаться дома, пить больше воды, чаще принимать душ и ограничить физические нагрузки. Это вторая волна аномальной жары в Европе в этом сезоне. В конце июня во Франции воздух прогревался до рекордных 46 градусов.

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