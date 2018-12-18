Минздрав Италии просит врачей улучшить почерк

Вторник, 18 Декабрь 2018 Италия Италия

Минздрав Италии просит врачей улучшить почерк

И дает советы, как это сделать.

Плохой почерк врачей стал предметом внимания итальянского министерства здравоохранения, которое направило инструкции во все регионы страны с целью побудить докторов писать понятней, сообщает 18 декабря AMNA.

В соответствующем документе министерства подчеркивается, что ошибки, возникающие в результате использования аббревиатур, сокращений, знаков и символов, могут иметь важное значение на всех этапах назначения препарата, как в больнице, так и вне ее — например, каракули могут затруднить понимание рецепта и привести к ошибкам при применении лекарства. Также даются и некоторые советы, как сделать почерк более понятным — например, писать заглавными буквами, свести к минимуму число аббревиатур, сокращений и символов, пишет regnum.ru.

Загадочность почерка врачей — повод для шуток во всем мире, когда то и дело в аптеках покупатель вместе с фармацевтом пытаются расшифровать выписанный рецепт, однако у этого есть не только комичная сторона. Так, проведенное в США исследование показало, что 4,7% медицинских ошибок связаны с нечитаемыми сокращениями лекарств и неправильным толкованием — по причине плохого почерка — инструкций по их принятию.

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