Минздрав Италии заявляет, что страна справилась с коронавирусом

По его словам, речь при этом идёт не о правительстве, а о стране в целом. При этом он отметил, что Италия в этом вопросе стала первой после Китая.

«Я думаю, что Италия это сделала. Я говорю не о правительстве, но о стране в целом. Не было очевидным, как действовать, мы были первыми в мире после Китая. У нас не было инструкции действий, нам нужно было узнать этот вирус», - цитирует его слова агентство RT.

В то же время Сперанца отметил, что Италия хоть и вышла «из шторма», но в «безопасной гавани» ещё не находится.

«Международная ситуация вызывает беспокойство, сейчас мы видим худший момент эпидемии в мире», - отметил глава итальянского минздрава.

Напомним, что в Италии было выявлено почти 245 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами эпидемии стали более 35 тыс. человек.