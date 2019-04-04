Мисс Турция подписала контракт с итальянским брендом

Четверг, 04 Апрель 2019 Италия Италия

Мисс Турция подписала контракт с итальянским брендом

Мисс Турция-2018 Тара де Врис сумела привлечь внимание мирового бренда Missoni и станет его лицом.

Красота Тары не ускользнула от глаз представителей Missoni, всемирно известного бренда одежды. Missoni – это итальянский модный дом, специализирующийся на производстве элитной одежды, обуви и аксессуаров. Бренд относится к люксовому сегменту рынка.

Приехавшие в Турцию менеджеры известного бренда для съемок, связались с Тарой. Девушка отправилась в Каппадокию, где встретилась с известными фотографами Мертом Алашем, моделью  Беллой Хадид и представителями Миссони.

На встрече в Кападоккии Тара подписала контракт с менеджерами Missoni, а также с официальным фотографом бренда по имени Мерт Алаш, пишет rusturkey.com.

Напомним,  20-летняя Тара Мадлен де Врис победительница конкурса Мисс Турция -2018.

Дочь Мисс Турции 1992 Озлем Каймаз — Тара Мадлен де Врис представляла страну на конкурсе Мисс Вселенная, состоявшейся 17 декабря 2018 года в Таиланде.

На конкурсе Тара де Врис вышла на сцену в дворцовом наряде Османского периода. Костюм де Врис весил 9 кг, он расшит узорами и турецкими национальными мотивами.

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