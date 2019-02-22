Модели запретили открывать показ в Италии из-за лишнего веса

Пятница, 22 Февраль 2019 Италия Италия

Модели запретили открывать показ в Италии из-за лишнего веса

Британской модели Эди Кемпбелл запретили открывать показ на неделе моды в Милане из-за лишнего веса.

Об этом она рассказала в Instagram-stories.

28-летняя Кемпбелл принимала участие в шоу итальянского модного дома Fendi в четверг, 21 февраля.

После этого она опубликовала фотографию с художницей Кристабл Макгриви за завтраком в отеле. «Когда бренд утверждает, что ты слишком большая, чтобы открывать показ, ты зовешь Кристабл на роскошный завтрак», — подписала девушка селфи.

В следующей story она уточнила, что в том контексте «большая» означало «толстая», а не «великая».

Эди Кемпбелл получила титул «Модель года» на церемонии British Fashion Awards в 2013 году. Она также сотрудничала с такими люксовыми домами, как Chanel и Burberry, снималась для обложки британской версии журнала Vogue.

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