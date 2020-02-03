Модную сторону музыкального фестиваля Сан-Ремо покажут в Италии

Она подготовлена в честь 70-летия музыкального фестиваля Сан-Ремо.

С первых конкурсов, проходивших в 50-х годах, высокая мода формировала облик фестиваля. И если в 1958-м году участники еще выступали в костюмах из каталога Sorelle Fontana, то уже с 1960-го исполнители, ведущие и гости начали подбирать стилистов и надежные ателье, чтобы шить уникальные сценические наряды.

Постепенно Сан-Ремо превратился не только в песенный конкурс, за которым следит вся Италия и Европа, но и в модную площадку, пишет euromag.ru.

Выставка рассказывает историю фестиваля Сан-Ремо через костюмы и образы известных исполнителей. В витринах The Mall Sanremo собраны фотографии, видеоматериалы и забавные истории, которые позволят посетителям выставки отправиться в захватывающее путешествие из прошлого в настоящее.

На выставке «Модная сторона фестиваля» также представлены костюмы, в которых выступали Нилла Пицци, Доменико Модуньо, Адриано Челентано, Мина, Майк Бонджорно, Ива Заникки, Анна Окса и Лоредана Берте, Миа Мартини, а также Клаудио Бизио и Махмуд.

Аутлет The Mall Sanremo открылся летом 2019 года в Лигурии, неподалеку от побережья Средиземного моря. Здесь представлены только марки класса люкс: Balenciaga, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Gucci, Ermenegildo Zegna, Loro Piana, MSGM, Versace и многие другие.