Модный итальянский бренд поможет восстановить Собор Святого Марка

Среда, 04 Декабрь 2019 Италия Италия

Модный итальянский бренд поможет восстановить Собор Святого Марка

Недавнее наводнение в Венеции повредило многие памятники культуры.

Помочь в восстановлении знаменитых достопримечательностей вызвалась Bottega Veneta. Об этом сообщает издание The Blueprint со ссылкой на Women's Wear Daily.

Итальянский модный дом Bottega Veneta, основанный еще в 1966, недавно сменил креативного директора и стал в 2019 года одной из самых упоминаемых марок в индустрии моды. Директор Bottega Veneta Лео Ронгоне указал на влияние, которое оказала культура Венеции на эстетику бренда: «Фирменный стиль Bottega Veneta тесно связан с регионом Венето. Венеция представляет собой квинтэссенцию наследия этой территории, и мы очень озабочены сохранением одного из ее наиболее представительных символов», пишет regnum.ru.

К сожалению, в результате потопа пострадал красивейший Собор Святого Марка, расположенный на центральной площади города на воде. Именно на его восстановления модный дом пожертвует до 30% прибыли от продажи своих популярных аксессуаров.

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