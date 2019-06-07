Молдаванка законно получила в наследство 3 млн евро от итальянца

Раиса Русу и ее сын Даниел Русу стали законными наследниками пожилого мужчины из Италии. Суд постановил, что состояние размером в три миллиона евро должно перейти гражданам Республики Молдова. Адвокат Лука Дагноли рассказал прессе, что суд установил - мужчина был в здравом уме, когда решил оставить свое состояние Раисе, napoli1.com.

Раиса Русу унаследовала огромное состояние от итальянца, за которым ухаживала много лет. Решение мужчины оставить наследство молдаванке вызвало возмущение родственников.

Винченцо Рисатти, богатый владалец отеля в итальянской провинции Брешиа, умер в возрасте 92 лет.

После оглашения завещания родственники итальянца обвинили молдаванку и ее сына в том, что они обманули Винченцо. Его семья обратилась в суд, утверждая, что женщина воспользовалась психической нестабильностью пожилого мужчины. Но суд принял сторону гражданки Молдовы.