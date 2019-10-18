Москвич открыл второй ресторан в Италии

Какая кухня для нас, россиян, самая любимая? Однозначно - итальянская. Предполагается, что российские повара с удовольствием учатся готовить у итальянских, но есть один наш соотечественник, у которого с удовольствием берут уроки сами итальянцы.

Кулинарный праздник Taste of Roma проходит каждый год в Риме, в нем участвуют звездные итальянские шеф-повара, которые в дни мероприятия готовят для посетителей свои коронные блюда и дают уроки гастрономического искусства.

Примечательно, что один из кулинарных мастер-классов эксклюзивной кулинарии проводил наш соотечественник, Никита Сергеев - шеф-повар собственного ресторана L’Arcade, который находится в итальянском регионе Марке (Marche), городе Порто Сан Джорджио (Porto San Giorgio). Ресторан отмечен в справочнике «Красный гид Мишлен» и многих других.

Хочется также упомянуть русских участников форума Le Strade della Mozzarella» (LSDM) - это гастрономический фестиваль, посвященный моцарелле. Среди них опять же Никита Сергеев (Nikita Sergeev) - москвич, член итальянской гастрономической Ассоциации «Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto».

В общем, кухня Никиты пользуется большим успехом у итальянцев, и его с удовольствием приглашают на различные кулинарные мероприятия по всей Италии.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ МАРКЕ

Провинцию Марке когда-то облюбовали россияне, вообще жители бывшего СССР, приезжавшие за замечательной обувью, отличной мебелью и многими другими товарами, производимыми в этой богатой различными производствами провинции.

Существовало много фирм, занимающихся отправкой огромного количества товара в Россию и другие страны СНГ. Не говоря уже о многочисленных рейсах в Римини, где был самый дешевый отдых на море во всей Италии и оттуда туристов тоже возили на шопинг южнее - в Марке. Времена эти прошли, но любовь россиян к гостеприимному региону Марке осталась. Все побережье провинции Марке с пологими пляжами и мелким песком является отличным курортом. Многие россияне купили здесь недвижимость, а некоторые даже поселились навсегда. Никита Сергеев приехал с родителями в Марке в 13 лет и с тех пор Италия его вторая родина.

Ресторан Никиты Сергеева находится в маленьком городке, в котором летом, конечно много отдыхающих, но зимой здесь народ только местный. Никита получил такое признание - и местного населения тоже, что открыл уже свой второй ресторан в этом же городе, слегка изменив концепцию.

BANCO 12 И L'ARCADE

Ресторан Banco 12 находится на территории рынка, что вовсе не означает, что он чепуховый, а совсем наоборот. Рынок является символом свежести местных продуктов, будь то овощи, фрукты, мясо или рыба. Готовятся в этом ресторанчике ежедневно гурманские блюда начиная с прекрасной выпечки на завтрак и свежего хлеба, блюд на вынос, ну и, конечно, традиционный обед и ужин тоже никто не отменял. Невысокие цены,

столики на улице, отличное обслуживание - кухня просто супер. Решив перепробовать все или почти все, начали мы с устриц, не абы каких, а Царских - есть и такие, оказывается. К каждому блюду вам, если пожелаете, посоветуют по бокалу подходящего вина. Блюда с золотом или трюфелем, мастерски приготовленные Никитой и его командой, выгодно отличаются от всех творений других местных ресторанов. Вкуснейшие десерты дополняют меню.

Ресторан l'Arcade, находящийся неподалеку и открытый только по вечерам - это совсем другое дело. Думаю, что звездочка Мишлен уже подмигивает Никите - его кухня фантастична и необычайно вкусна. Редкие ингредиенты и самая современная техника исполнения блюд говорят о кулинарном таланте Никиты.

Элегантный интерьер, хорошо подобранная музыка и отличное обслуживание - это дополнительные аргументы для посещения L'Arcade. Наш соотечественник, несомненно, достиг успеха также благодаря своему трудолюбию и любви к своей работе. Блюда настолько интересны, что я советую брать сразу дегустационное меню, из 4, 8 или 13 блюд, в соответствии с вашим аппетитом, чтобы перепробовать различные деликатесы. Не забываем и об оригинальнейших десертах. Цены по сравнению с римскими небольшие, а удовольствие ну просто огромное.