Моуринью назвал будущего чемпиона Италии

«Нерадзурри должны стать чемпионами Серии А в этом сезоне. Уверен, они смогут это сделать», — цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Также специалист высказался о своем будущем. Он отметил, что сейчас занимается изучением немецкого языка, пишет gazeta.ru.

«Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском языках. Тогда, конечно, не буду исключать никаких вариантов, даже из Германии», — добавил Моуринью.