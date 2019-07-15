Моуринью назвал будущего чемпиона Италии

Понедельник, 15 Июль 2019 Италия Италия

Моуринью назвал будущего чемпиона Италии

Бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуринью заявил, что миланский клуб станет победителем предстоящего розыгрыша чемпионата Италии.

«Нерадзурри должны стать чемпионами Серии А в этом сезоне. Уверен, они смогут это сделать», — цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Также специалист высказался о своем будущем. Он отметил, что сейчас занимается изучением немецкого языка, пишет gazeta.ru.

«Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском языках. Тогда, конечно, не буду исключать никаких вариантов, даже из Германии», — добавил Моуринью.

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