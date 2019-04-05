Моуринью ждут в Италии

Пятница, 05 Апрель 2019 Италия Италия

Моуринью ждут в Италии

Португальский специалист Жозе Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой» по поводу назначения на пост главного тренера.

По информации Tuttomercatoweb, кандидатуру «особенного» поддерживает вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти, который в прошлом играл под руководством тренера. Но генеральный директор миланской команды, Беппе Маротта, больше рассматривает вариант с Антонио Конте, пишет news.sportbox.ru.

Жозе Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года за неудовлетворительные результаты с командой.

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