Моуринью ждут в Италии

По информации Tuttomercatoweb, кандидатуру «особенного» поддерживает вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти, который в прошлом играл под руководством тренера. Но генеральный директор миланской команды, Беппе Маротта, больше рассматривает вариант с Антонио Конте, пишет news.sportbox.ru.

Жозе Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года за неудовлетворительные результаты с командой.