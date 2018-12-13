Музеи Италии: 20 дней бесплатно

Итальянские музеи в 2019 году станут доступнее.

Согласно решению министерства культуры Италии, вход для всех посетителей в государственные музеи будет бесплатным в течение 20 дней 2019 года.

На некоторые дни бесплатными станут музеи по всей стране – в частности, нигде не надо будет платить за билет с 4 по 10 марта, пишет euromag.ru.

Другими бесплатными днями будут распоряжаться сами музеи, сообщает Евро-Пульс.

До 2019 года только 12 дней в году были бесплатными для посетителей государственных музеев в Италии.

Кроме того, со следующего года в Италии для всех посетителей 18 – 25 лет билеты в государственные музеи будут стоить по 2 евро.

Также бесплатно итальянские музеи могут посетить молодые люди до 18 лет и студенты, которые изучают искусство.

Музеи сами могут устанавливать дни бесплатного посещения. Например, многие музеи приглашают женщин бесплатно посетить свои экспозиции 8 марта.