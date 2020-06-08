Музеи Италии рассказали на русском языке о своей истории и представили коллекции

Музеи приняли участие в проекте "Италия Эрмитажу", который стал ответом на целую серию эфиров для итальянской публики из петербургского музея в период карантина.

Проект был подготовлен при участии Центра "Эрмитаж - Италия"- говорит ТАСС.

Первыми виртуальный тур на русском по своим залам провели в Археологическом музее Неаполя. Запланированы еще две серии, которые пройдут 8 и 15 июня из Национальной галереи Умбрии и венецианских музеев на канале YouTube и ряде страниц в Facebook. Умбрийская коллекция включает редкие работы мастеров раннего Возрождения, таких как Перуджино, Пинтуриккьо, фра Беато Анджелико.

Неаполитанский музей представляет коллекцию античных мозаик Фарнезе, а также уникальные находки, сделанные при раскопках Помпей.

Завершается цикл венецианскими прогулками, которые включают Дворец дожей и погружение в творчество мастеров венецианской школы - Тициана и Тинторетто. Такой выбор обусловлен тем, что именно в Венеции расположен открытый первоначально в Ферраре в 2007 году Центр "Эрмитаж - Италия", который занимается организацией совместных и обменных выставок, а также исследовательской работы в области искусства и конференций по реставрационному делу. Ведь множество итальянских произведений находятся в коллекции Эрмитажа, собиравшейся русскими императорами.