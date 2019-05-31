Мужчина попытался ограбить кафе с леденцом в Италии

Полиция итальянского Рима задержала 32-летнего мужчину, угрожавшего продавцу магазина леденцом с целью ограбления. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления.

Сообщается, что иностранец явился в кафе-мороженое на севере Рима и попытался открыть кассу, воспользовавшись тем, что продавщица отлучилась. Когда же работница кафе обнаружила попытку вскрыть кассу, она закричала на злоумышленника. Он в ответ достал леденец на палочке и начал ей угрожать.

Сначала вид леденца поверг продавщицу в замешательство, однако чуть позже она заметила, что на конце палочки была большая игла. Грабитель понял, что заблокировал кассу неправильным нажатием кнопок, и попытался скрыться с места происшествия. Его успели задержать полицейские, пишет regnum.ru.