Мужчина попытался ограбить кафе с леденцом в Италии

Пятница, 31 Май 2019 Италия Италия

Мужчина попытался ограбить кафе с леденцом в Италии

Однако был задержан полицией.

Полиция итальянского Рима задержала 32-летнего мужчину, угрожавшего продавцу магазина леденцом с целью ограбления. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления.

Сообщается, что иностранец явился в кафе-мороженое на севере Рима и попытался открыть кассу, воспользовавшись тем, что продавщица отлучилась. Когда же работница кафе обнаружила попытку вскрыть кассу, она закричала на злоумышленника. Он в ответ достал леденец на палочке и начал ей угрожать.

Сначала вид леденца поверг продавщицу в замешательство, однако чуть позже она заметила, что на конце палочки была большая игла. Грабитель понял, что заблокировал кассу неправильным нажатием кнопок, и попытался скрыться с места происшествия. Его успели задержать полицейские, пишет regnum.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья