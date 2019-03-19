Мужчины подожгли грузовик итальянского работодателя

В Италии задержали двоих злоумышленников. Арестовали их в тот момент, когда они подожгли грузовик, после чего спокойно наблюдали за тем, как он сгорает в городке Сан-Пьетро-ин-Карьяно, сообщает napoli1.com.

Карабинерам мужчины пояснили, что грузовичок подожгли намеренно, так как он принадлежал итальянцу, на которого они работали, и который решил не рассчитываться с ними за труд. Обманным путем одолжив у него грузовик, работники просто-напросто подожгли его. К тому моменту, когда на месте пожара появился пожарный расчет, пламя уже полностью уничтожило автомобиль. Теперь злоумышленники предстанут перед судом.