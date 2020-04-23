МВД Италии готовится вновь разрешить похоронные церемонии

Об этом сказала в интервью Avvenire в четверг, 23 апреля, глава ведомства Лучана Ламоргезе.

Нынешняя ситуация, когда из-за введенных вследствие эпидемии ограничительных мер участие близких в похоронах не допускается, является «по-человечески неправильной», сказала Ламоргезе.

По данным на 22 апреля, в Италии умерли 25 085 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 437. Днем ранее показатель увеличился на 534. Выздоровели 54 543 человек, за день этот показатель увеличился на 2943 (днем ранее — на 2723). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3370 (днем ранее — на 2729). В настоящее время заражены 107 699 человек — на 10 человек меньше, чем по данным за 21 апреля. Актуальное количество заражённых снижается третий день подряд (21 апреля — на 528 человек). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 187 327, пишет regnum.ru.