На Италию обрушилось двойное торнадо

Вторник, 27 Ноябрь 2018 Италия Италия

На Италию обрушилось двойное торнадо

Юг страны значительно пострадал от разгула природного явления.

В южных провинциях Италии бушевало редкое в природе двойное торнадо. Жители Апулии, Калабрии и Кампании почувствовали всю мощь стихии. Очевидцам удалось запечатлеть на видео страшное буйство торнадо. Две воронки приблизились к итальянскому побережью со стороны Адриатического моря.

В результате прошедшей стихии оказались разрушены многочисленные дома, различные повреждения получили автомобили, большое количество деревьев вырвано с корнем. Инфраструктура прибрежных населенных пунктов пережила серьезное испытание. Кроме того, есть пострадавшие среди людей, пишет versiya.info.

Кадры, которые запечатлели двойное торнадо, опубликовали в Сети.

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