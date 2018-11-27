На Италию обрушилось двойное торнадо

В южных провинциях Италии бушевало редкое в природе двойное торнадо. Жители Апулии, Калабрии и Кампании почувствовали всю мощь стихии. Очевидцам удалось запечатлеть на видео страшное буйство торнадо. Две воронки приблизились к итальянскому побережью со стороны Адриатического моря.

В результате прошедшей стихии оказались разрушены многочисленные дома, различные повреждения получили автомобили, большое количество деревьев вырвано с корнем. Инфраструктура прибрежных населенных пунктов пережила серьезное испытание. Кроме того, есть пострадавшие среди людей, пишет versiya.info.

Кадры, которые запечатлели двойное торнадо, опубликовали в Сети.