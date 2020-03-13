На итальянских круизных судах введены ограничения из-за коронавируса

Так, корабли, сейчас находящиеся в море, будут заходить в итальянские гавани только для высадки гостей, направляющихся домой. Экскурсии для пассажиров в городах стоянок проводиться не будут, и новых туристов суда на борт не примут.

Предполагается, что ограничения будут действовать до третьего апреля 2020 года включительно, пишет РИА Новости.

"Как итальянская компания и единственный круизный оператор, лайнеры которого ходят под итальянским флагом, мы обязуемся соблюдать регламент и поддерживать итальянские власти и общество в противостоянии чрезвычайной ситуации", — сказал Нил Паломба, президент Costa Cruises.

В течение последней недели компания отменила все круизы за пределами Средиземного моря, чтобы снизить риски заражения и обеспечить выполнение принятых правительством мер.