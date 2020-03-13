На итальянских круизных судах введены ограничения из-за коронавируса

Пятница, 13 Март 2020 Италия Италия

На итальянских круизных судах введены ограничения из-за коронавируса

Итальянские круизные корабли, заходящие в порты Апеннинского полуострова, вносят изменения в маршруты.

Так, корабли, сейчас находящиеся в море, будут заходить в итальянские гавани только для высадки гостей, направляющихся домой. Экскурсии для пассажиров в городах стоянок проводиться не будут, и новых туристов суда на борт не примут.

Предполагается, что ограничения будут действовать до третьего апреля 2020 года включительно, пишет РИА Новости.

"Как итальянская компания и единственный круизный оператор, лайнеры которого ходят под итальянским флагом, мы обязуемся соблюдать регламент и поддерживать итальянские власти и общество в противостоянии чрезвычайной ситуации", — сказал Нил Паломба, президент Costa Cruises.

В течение последней недели компания отменила все круизы за пределами Средиземного моря, чтобы снизить риски заражения и обеспечить выполнение принятых правительством мер.

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