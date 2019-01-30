На итальянском горнолыжном курорте дети отдыхают бесплатно

Ежегодно итальянский курорт Ливиньо проводит для семей с детьми до 12 лет «Семейные Недели», когда маленькие горнолыжники отдыхают бесплатно. В этом зимнем сезоне они пройдут в периоды с 26 января по 2 февраля и с 23 по 30 марта 2019 года.

Для проживания с детьми на курорте есть специальные «Семейные Отели и Апартаменты», которые каждый год поддерживают данную инициативу курорта. В них предусмотрено детское меню, есть игровые площадки, прачечные и комнаты по уходу за ребенком, бесплатно выдаются санки, коляски и переноски для младенцев, а за дополнительную плату можно воспользоваться услугой няни и педиатра, также здесь действуют особые тарифы на посещение детского сада.

В период проведения «Семейных Недель» действуют специальные условия для тех, кто хочет отдохнуть в Альпах всей семьей: при бронировании «Семейного Отеля» на указанную неделю двумя взрослыми ребенку будет предложено бесплатное проживание, бесплатный ски-пасс на 6 дней в случае приобретения ски-пасса хотя бы одним из родителей, бесплатное участие в детских групповых занятиях горнолыжной школы при занятиях с инструктором взрослых, бесплатный прокат детского лыжного снаряжения в случае проката снаряжения взрослыми, а также бесплатное посещение ребенком аквапарка Slide&Fun в спортивном и велнес центре Aquagranda, если родители приобретают себе входные билеты в одну из зон центра – Slide&Fun или Wellness&Relax. В семьях с несколькими детьми условия акции распространяются на младшего ребенка, а на каждого старшего ребенка до 12 лет предоставляется 50% скидка. При размещении в «Семейных Апартаментах» размер детской скидки составит 15%. Список «Семейных Отелей и Апартаментов», участвующих в данной инициативе, представлен на сайте курорта, пишет euromag.ru.