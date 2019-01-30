На итальянском горнолыжном курорте дети отдыхают бесплатно

Среда, 30 Январь 2019 Италия Италия

На итальянском горнолыжном курорте дети отдыхают бесплатно

На итальянском курорте Ливиньо стартуют «Семейные недели».

Ежегодно итальянский курорт Ливиньо проводит для семей с детьми до 12 лет «Семейные Недели», когда маленькие горнолыжники отдыхают бесплатно. В этом зимнем сезоне они пройдут в периоды с 26 января по 2 февраля и с 23 по 30 марта 2019 года.

Для проживания с детьми на курорте есть специальные «Семейные Отели и Апартаменты», которые каждый год поддерживают данную инициативу курорта. В них предусмотрено детское меню, есть игровые площадки, прачечные и комнаты по уходу за ребенком, бесплатно выдаются санки, коляски и переноски для младенцев, а за дополнительную плату можно воспользоваться услугой няни и педиатра, также здесь действуют особые тарифы на посещение детского сада.

В период проведения «Семейных Недель» действуют специальные условия для тех, кто хочет отдохнуть в Альпах всей семьей: при бронировании «Семейного Отеля» на указанную неделю двумя взрослыми ребенку будет предложено бесплатное проживание, бесплатный ски-пасс на 6 дней в случае приобретения ски-пасса хотя бы одним из родителей, бесплатное участие в детских групповых занятиях горнолыжной школы при занятиях с инструктором взрослых, бесплатный прокат детского лыжного снаряжения в случае проката снаряжения взрослыми, а также бесплатное посещение ребенком аквапарка Slide&Fun в спортивном и велнес центре Aquagranda, если родители приобретают себе входные билеты в одну из зон центра – Slide&Fun или Wellness&Relax. В семьях с несколькими детьми условия акции распространяются на младшего ребенка, а на каждого старшего ребенка до 12 лет предоставляется 50% скидка. При размещении в «Семейных Апартаментах» размер детской скидки составит 15%. Список «Семейных Отелей и Апартаментов», участвующих в данной инициативе, представлен на сайте курорта, пишет euromag.ru.

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