На карантин ушли 48% предприятий Италии и 7 миллионов рабочих

Об этом сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 17 апреля.

На карантин ушли 7,1 миллиона рабочих, в том числе 4,8 миллиона - наемных сотрудников, пишет regnum.ru.

Приостановившие свою работу предприятия, по данным за 2017 год, выпускают около 41,4% продукции в стране (объемом 1,33 трлн евро) и производят около 39,5% добавленной стоимости (309 млрд евро), отметили статистики.

По данным на 16 апреля, в Италии умерли 22 170 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 525. Днём ранее показатель увеличился на 578. Выздоровели 40 164 человек, за день этот показатель увеличился на 2072 (днём ранее — на 968). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3786 (днём ранее — на 2667). В настоящее время заражены 106 607 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 168 941.