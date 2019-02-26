На карнавале в Италии показали гигантскую фигуру кита

Вторник, 26 Февраль 2019 Италия Италия

На карнавале в Италии показали гигантскую фигуру кита

На карнавале в Италии показали гигантскую фигуру кита, страдающего от пластика.

В итальянском Виареджо проходит один из самых зрелищных и крупных карнавалов Европы.

В дни празднования главными действующими лицами становятся огромные куклы из папье-маше. В этом году на карнавале в рамках борьбы с загрязнением мирового океана была показана фигура кита, покрытого пластмассовыми отходами. Цель акции — призвать многонациональные корпорации производить упаковки из менее вредных материалов, пишет russian.rt.com.

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