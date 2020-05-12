На пляжи Италии будут пускать по предварительной записи

Руководители итальянского национального Высшего института здравоохранения и института страхования несчастных случаев на производстве во вторник, 12 мая, достигли соглашения о правилах работы пляжей страны во время «второй фазы» борьбы с эпидемией, пишет regnum.ru.

Зонтики и шезлонги на пляжах должны быть установлены на расстоянии не менее 5 метров друг от друга, на пляжи будут пускать только по предварительной записи, социальную дистанцию нужно будет соблюдать как на суше, так и в воде, а все бассейны должны оставаться закрытыми.