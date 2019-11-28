На полный ремонт школ Италии нужны 200 млрд евро

Об этом сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 27 ноября, со ссылкой на исследование туринского Фонда Джованни Аньелли.

Средний «возраст» зданий итальянских школ — 52 года. Две трети зданий — «старше» 40 лет, пишет regnum.ru.

При этом к 2030 году из-за нарастающих демографических проблем число учащихся в итальянских школах сократится на 1,1 миллиона человек, отметили также эксперты.