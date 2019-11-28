На полный ремонт школ Италии нужны 200 млрд евро

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Италия Италия

На полный ремонт школ Италии нужны 200 млрд евро

Для того, чтобы провести все необходимые ремонтные работы во всех образовательных учреждениях Италии, понадобится 200 млрд евро.

Об этом сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 27 ноября, со ссылкой на исследование туринского Фонда Джованни Аньелли.

Средний «возраст» зданий итальянских школ — 52 года. Две трети зданий — «старше» 40 лет, пишет regnum.ru.

При этом к 2030 году из-за нарастающих демографических проблем число учащихся в итальянских школах сократится на 1,1 миллиона человек, отметили также эксперты.

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