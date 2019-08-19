На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море

Понедельник, 19 Август 2019 Италия Италия

На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море

Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море.

Об этом сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.

Главный летний праздник отмечается на Апеннинах 15 августа, и абсолютное большинство итальянцев проводит этот день на пляжах. Не был исключением и нынешний Феррагосто, но на сей раз во многих районах страны на море штормило, что, впрочем, не охладило пыл отдыхающих. В результате возникло немало критических ситуаций, когда находившимся в воде людям потребовалась экстренная помощь.

По его словам, школа собак-спасателей существует на Апеннинах на добровольных началах уже 30 лет. Она действует при национальной службе Гражданской обороны и имеет соглашение о сотрудничестве с Береговой охраной Италии. В настоящее время в различных областях страны за безопасностью на море помогают следить более 400 собак в красных жилетах, каждая из которых получила на это особую лицензию.

"Я знаю, что собаки-спасатели существуют и в России, в частности, в Москве, где они несут службу на городских водоемах. Мы активно сотрудничаем с кинологами из разных стран и были бы рады поделиться своим опытом с российскими коллегами", - заявил Пиленга.

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