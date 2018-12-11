На прием мигрантов в Италии в 2017 году потратили 375 млн евро

Система защиты просителей убежища обошлась Италии в 2017 году в 375 млн евро, сообщает Il Giornale в понедельник, 10 декабря.

Поддержка была оказана почти 37 тысячам мигрантов в 103 провинциях и 659 муниципалитетах страны. На каждого из этих мигрантов (общее их количество, разумеется, намного больше) было таким образом потрачено в среднем по 10 тыс. евро, пишет regnum.ru.

При это курсы профессиональной подготовки посещали лишь 7,5 тысяч из этих мигрантов, а работу получили лишь 4124 человека, причем лишь 1344 — по итогам прохождения курсов.

Трудоустройство мигрантов не является единственной задачей системы, но если разделить потраченную сумму на число рабочих мест, получится, что каждое из этих рабочих мест обошлось государству в 280 тыс. евро, отмечают журналисты. При этом число временных и постоянных сотрудников, нанятых государством для работы с мигрантами, превышает 11 000 человек.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.