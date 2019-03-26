На севере Италии эвакуированы дома

По меньшей мере 50 семей были эвакуированы из-за пожара, который в ночь на вторник вспыхнул на возвышенности возле Коголето, располагающегося на лигурийском побережье неподалеку от Генуи. Об этом во вторник сообщил новостной телеканал Tgcom 24.

По его данным, возгорание началось около 23:00 (01:00 мск). Из-за сильных порывов ветра, достигающих 100 км/ч, пламя начало быстро распространяться и угрожать соседним населенным пунктам. О пострадавших не сообщается.

Из-за сильного пожара был закрыт участок близлежащей автотрассы. Местные власти распорядились во вторник закрыть школы. В тушении пожара принимают участие 60 спасателей и 30 добровольцев, пишет ТАСС.

Метеорологические службы предупредили о сильных ветрах на севере и в центре Апеннин. При отсутствии дождей на протяжении долгого времени в северных областях, где существует угроза засухи, сильные ветры могут привести к распространению лесных пожаров, предупреждают специалисты.