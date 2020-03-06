На севере Италии города могут закрыть на карантин

До 15 марта никаких совместных культурных мероприятий, курсов русского языка и любых живых контактов. Сами итальянцы публикуют в Twitter то, как видит их страну CNN. По мнению американских журналистов, именно Италия заразила мир от США до Индонезии. Бергамо и его окрестности объявлены властями красной зоной, археологический парк Помпеи закрыт для посетителей, а в Венеции закрываются отели.

Такая картина перед школой Пистели только в летние каникулы — ни души. Телеобращение премьера Конте к стране накануне вечером все услышали. Дети остались дома, школа не работает. Двери закрыты, но проблема в том, что никто не знает, когда они откроются. Объявили, что 15 марта, но никто в этом не уверен, даже само правительство, которое принимало решение, пишет vesti.ru.

Сдвигать учебный год или нагонять программу — в правительстве пока не знают, но деньгами помогут точно — выдадут бонус — ваучер на няню, ориентировочно 500 евро, в помощь тем, у кого нет бабушек и с работы не отпускают.

Смотреть футбол теперь тоже дома, у телевизора. "Олимпико" — культовое место. Даже непонятно, что итальянцу больнее — запрет целоваться при встрече или пропуск домашнего матча. Как это не поболеть за любимую команду? Решающие матчи серии между лидерами — "Лацио" и "Ювентус" разделяет одно очко. Они будут играть при пустых трибунах.

Такая же депрессия не только в Риме — Елена Горяева проехала по пустому Милану.

Милан и весь север Италии, в отличие от остальной страны, уже почти вторую неделю живут на осадном положении. Вузы и школы закрыты. Рестораны, многочисленные кафе, магазины практически пустые.

Миланский Дуомо открыли, правда с большими ограничениями. На центральном вокзале никого, кроме скучающих таксистов.

Театр "Ла Скала" — еще вчера появилась информация об отмене всех спектаклей до 8 марта. Сегодня появилось новое объявление — их отменили до 3 апреля.

Под запретом все крупные мероприятия. Каким-то чудом в Риме открылась выставка Рафаэля напротив Квиринальского дворца — будто пир во время чумы.

Минздрав рекомендует держать дистанцию, но между людьми в очереди явно не два метра. Ни одного человека в маске — тяга к искусству пока сильнее страха. На решение администрации, конечно, повлияли цифры — онлайн заказано 80 тысяч билетов, а сколько миллионов евро уплачено за страховку картин... Некоторые работы Рафаэля вообще первый раз на выезде. Напряжение в зале такое, что одному из фотографов стало плохо — ему делали искусственное дыхание, массаж сердца — предварительно инфаркт.

О здоровье посетителей кураторы в этот раз заботятся особенно. Пускать будут группами, следить за дистанцией. В залах будут висеть контейнеры с дезинфицирующим гелем.

В департаменте гражданской обороны менее романтичны — Италию может спасти только изоляция. В ближайших планах — расширение закрытых красных зон в районе города Бергамо. Под Неаполем готовят дополнительные места в больницах.