На севере Италии произошла вспышка пневмонии

Вспышка зафиксирована на севере страны, в районе города Брешия. Специалисты подозревают наличие вируса в водопроводе и взяли образцы из распределительной станции для анализа, результаты которого ожилаются через несколько дней..

Медицинские службы провинции призвали жителей принять меры, в частности использовать дезинфицирующие фильтры для крана и душевые шланги. Также рекомендуется открывать горячую воду в течение определенного периода времени перед тем, как использовать ее.

Пневмония обычно возникает, когда бактерии, вирусы или грибки инфицируют легкие. Это может быть опасным для жизни, особенно для пожилых людей и тех у кого есть серьезные проблемы со здоровьем.