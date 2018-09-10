На севере Италии произошла вспышка пневмонии

Понедельник, 10 Сентябрь 2018 Италия Италия

На севере Италии произошла вспышка пневмонии

Итальянские власти опубликовали медицинское предостережение после 150 случаев заболевания пневмонией за неделю.

Вспышка зафиксирована на севере страны, в районе города Брешия. Специалисты подозревают наличие вируса в водопроводе и взяли образцы из распределительной станции для анализа, результаты которого ожилаются через несколько дней..

Медицинские службы провинции призвали жителей принять меры, в частности использовать дезинфицирующие фильтры для крана и душевые шланги. Также рекомендуется открывать горячую воду в течение определенного периода времени перед тем, как использовать ее.

Пневмония обычно возникает, когда бактерии, вирусы или грибки инфицируют легкие. Это может быть опасным для жизни, особенно для пожилых людей и тех у кого есть серьезные проблемы со здоровьем.

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