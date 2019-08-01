На севере Италии самолет упал на автостраду

Четверг, 01 Август 2019 Италия Италия

На севере Италии самолет упал на автостраду

Легкомоторный самолет упал на автостраду А-26, соединяющую североитальянские области Лигурия и Пьемонт, близ города Алессандрия, пилот погиб.

Как сообщили представители местных правоохранительных органов, инцидент произошел утром, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным. В противном случае в результате ЧП могло быть много пострадавших, пишет РИА Новости.

Легкомоторный самолет упал в понедельник на автостраду А-26, соединяющую североитальянские области Лигурия и Пьемонт, близ города Алессандрия, пилот погиб.

Как сообщили представители местных правоохранительных органов, инцидент произошел утром, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным.

В противном случае в результате ЧП могло быть много пострадавших.

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