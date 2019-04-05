На Сицилии футболиста похитили прямо во время матча

Пятница, 05 Апрель 2019 Италия Италия

На Сицилии футболиста похитили прямо во время матча

Необычный случай произошел в любительском футбольном чемпионате Сицилии.

Во втором тайме матча между клубами "Виагранде" и "Неброди" на поле приземлился вертолет, из которого выскочили мужчины в балаклавах.

Незваные гости схватили 55-летнего игрока "Виагранде" Игнацио Барбагалло, заломали ему руки, посадили в вертолет и улетели, сообщает Fox Sports Italy.

Болельщики и футболисты удивились такому представлению, но вскоре выяснилось, что это был розыгрыш. Шутник Барбагалло инсценировал похищение в своем последнем матче в карьере, пишет newsru.com.

Шутка по-сицилийски обошлась Игнацио штрафом в 200 евро и дисквалификацией до 31 мая 2019 года. Более того, футболисту, который таким оригинальным способом повесил бутсы на гвоздь, грозят дополнительные санкции от властей, так как он не согласовал посадку вертолета в людном месте.

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