На смену снегопадам в Италии пришли дожди

Пострадали несколько населенных пунктов близ Болоньи, передает mir24.tv.

Экстренные службы проводят эвакуацию. Людей вывозят из опасной зоны на вертолетах. Стихия обрушилась на Паданскую равнину так стремительно, что застала врасплох многих водителей. Люди часами стоят в пробках.

От большой воды в эти дни страдает и Босния, пишут СМИ. Резкое потепление до плюс 15 градусов спровоцировало паводок.

Наводнение пришло и в Австралию. На северо-восточном побережье затопило город Таунсвилл. Для спасения жителей были мобилизованы силы ВВС и армии. Закрыты госучреждения, детские сады и школы. Частично прекращена подача электроэнергии.

Служба спасения и полиция патрулируют затопленные улицы. Жителей просят не покидать свои дома до прибытия военных. На улицах с паводковыми водами появились крокодилы, которые нападают на людей.