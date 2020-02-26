На Украине намерены проверять всех въезжающих из Италии — ГПСУ

"И такая работа будет проводиться во всех пунктах пропуска. Сейчас их основных у нас 32 — и автомобильные, и авиационные, и железнодорожные», — рассказал он.

Отметим, что в социальных сетях появилась информация о том, что пассажиров, въезжающих на Украину из Италии, не проверяют. По словам Иванны Будник, которая прилетела в киевский аэропорт «Борисполь» из Рима, пассажиров самолёта сначала предупредили о проверке, а затем выпустили без всякой проверки, пишет regnum.ru.

«Вывод один — для вируса на Украине открыты все двери. Мы в очень надёжных руках нашей страны», — иронизирует она в социальной сети Facebook.

Напомним, в Италии семь человек скончались в результате заражения коронавирусом COVID-19, всего в Италии им заразились 230 человек.