На Украине намерены проверять всех въезжающих из Италии — ГПСУ
У всех пассажиров, въезжающих из Италии на Украину, будут измерять температуру, заявил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко.
"И такая работа будет проводиться во всех пунктах пропуска. Сейчас их основных у нас 32 — и автомобильные, и авиационные, и железнодорожные», — рассказал он.
Отметим, что в социальных сетях появилась информация о том, что пассажиров, въезжающих на Украину из Италии, не проверяют. По словам Иванны Будник, которая прилетела в киевский аэропорт «Борисполь» из Рима, пассажиров самолёта сначала предупредили о проверке, а затем выпустили без всякой проверки, пишет regnum.ru.
«Вывод один — для вируса на Украине открыты все двери. Мы в очень надёжных руках нашей страны», — иронизирует она в социальной сети Facebook.
Напомним, в Италии семь человек скончались в результате заражения коронавирусом COVID-19, всего в Италии им заразились 230 человек.