На восстановление ВВП Италии уйдёт два года - бизнес-ассоциации

Об этом сказано в совместном заявлении бизнес-ассоциаций Censis и Confcooperative, опубликованном во вторник, 7 апреля.

Введенные правительством Италии ограничения коснулись 2,3 млн предприятий (48,2% от всех, работащих в стране), в них работают 7,3 миллиона человек, общий объем их продукции и услуг оценивается в 1,321 трлн евро в год, отметили также эксперты, пишет regnum.ru.