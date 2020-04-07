На восстановление ВВП Италии уйдёт два года - бизнес-ассоциации

Вторник, 07 Апрель 2020 Италия Италия

На восстановление ВВП Италии уйдёт два года - бизнес-ассоциации

Для возвращения показателей ВВП Италии на прежний (до пандемии) уровень уйдет два года.

Об этом сказано в совместном заявлении бизнес-ассоциаций Censis и Confcooperative, опубликованном во вторник, 7 апреля.

Введенные правительством Италии ограничения коснулись 2,3 млн предприятий (48,2% от всех, работащих в стране), в них работают 7,3 миллиона человек, общий объем их продукции и услуг оценивается в 1,321 трлн евро в год, отметили также эксперты, пишет regnum.ru.

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