На выборах в итальянской области Умбрия побеждают правоцентристы

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Италия Италия

На выборах в итальянской области Умбрия побеждают правоцентристы

На состоявшихся в воскресенье в итальянской области Умбрия досрочных административных выборах убедительную победу одерживают правоцентристы.

За единого кандидата на пост главы областной джунты (правительства) от партий «Лига», «Вперёд, Италия» и «Вперёд, Италия» сенатора Донателлу Тезеи, согласно предварительным данным, проголосовали более 57,4 процента пришедших на избирательные участки, сообщает ANSA.

Представитель гражданского списка Винченцо Бьянкони, которого поддерживали участники «гражданского пакта», заключенного в ходе предвыборной кампании между входящими в правительственную коалицию «Движением 5 звёзд», Демократической партий и левыми из парламентской группы «Свободные и равные», набирает чуть больше 37,5 процента голосов.

Федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини назвал результат выборов в Умбрии историческими. В свою очередь лидер «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил: «Мы имеем право руководить страной», пишет pnp.ru.

Как отметил национальный секретарь Демпартии Никола Дзингареттти, «поражение на выборах в Умбрии коалиции, поддерживавшей Винченцо Бьянкони очевидна и подтверждает негативную тенденцию для левого центра, наблюдавшуюся в последние годы во многих городах области, которую мы не смогли изменить».

«С момента создания первого правительства стало сразу понятно, что за сотрудничество в рамках правительства с другой политической силой, будь то «Лига» или ДП, придётся расплачиваться снижением доверием к «Движению 5 звёзд», — говорится в заявлении Д5З.

Согласно данным МВД Италии, явка на избирательные участки составила более 64,4 процента, что на 8,9 процента больше по сравнению с областными выборами, состоявшимися в 2015 году. Досрочный характер нынешних выборов был вызван отставкой областной администрации под руководством демократов, ряд членов которой оказались замешанными в коррупционном скандале в сфере медицинского обслуживания - следствие по нему еще продолжается.

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