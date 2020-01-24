Национальный День Данте утвердили в Италии
Совет министров Италии утвердил директиву об учреждении национального дня, посвященного Данте Алигьери, 25 марта.
«Каждый год, 25 марта, будет отмечаться День Данте, "Дантеди". Это будет день, посвященный памяти гениального поэта и мыслителя по всей Италии и во всем мире, благодаря многочисленным инициативам, в которых примут активное участие школы, университеты и культурные учреждения. Данте - это единство страны, Данте - итальянский язык, Данте - сама идея Италии ", - прокомментировал Франческини.
Данте Алигьери – итальянский поэт и писатель, богослов, политический деятель. Его вклад в развитие не только итальянской, но и мировой литературы сложно переоценить. Он автор «Божественной комедии» и создатель девяти кругов ада, рая и чистилища, пишет euromag.ru.