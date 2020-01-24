Национальный День Данте утвердили в Италии

Пятница, 24 Январь 2020 Италия Италия

Национальный День Данте утвердили в Италии

Совет министров Италии утвердил директиву об учреждении национального дня, посвященного Данте Алигьери, 25 марта.

«Каждый год, 25 марта, будет отмечаться День Данте, "Дантеди". Это будет день, посвященный памяти гениального поэта и мыслителя по всей Италии и во всем мире, благодаря многочисленным инициативам, в которых примут активное участие школы, университеты и культурные учреждения. Данте - это единство страны, Данте - итальянский язык, Данте - сама идея Италии ", - прокомментировал Франческини.

Данте Алигьери – итальянский поэт и писатель, богослов, политический деятель. Его вклад в развитие не только итальянской, но и мировой литературы сложно переоценить. Он автор «Божественной комедии» и создатель девяти кругов ада, рая и чистилища, пишет euromag.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)