Национальный День Данте утвердили в Италии

«Каждый год, 25 марта, будет отмечаться День Данте, "Дантеди". Это будет день, посвященный памяти гениального поэта и мыслителя по всей Италии и во всем мире, благодаря многочисленным инициативам, в которых примут активное участие школы, университеты и культурные учреждения. Данте - это единство страны, Данте - итальянский язык, Данте - сама идея Италии ", - прокомментировал Франческини.

Данте Алигьери – итальянский поэт и писатель, богослов, политический деятель. Его вклад в развитие не только итальянской, но и мировой литературы сложно переоценить. Он автор «Божественной комедии» и создатель девяти кругов ада, рая и чистилища, пишет euromag.ru.